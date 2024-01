Juve, Kean in prestito al Sassuolo? Carnevali smentisce tutto

Kean è nel mirino del Sassuolo? L'attaccante della Juve è in uscita in prestito ma l'ad neroverde Carnevali ha le idee chiare

A perderlo è stato Kean, ormai ultimo nelle gerarchie offensive della squadra di Allegri e che per questo potrebbe lasciare presto Torino, probabilmente in prestito . Monza e Fiorentina sono interessate a lui , ma il giocatore è stato accostato anche al Sassuolo.

Intervistato all'uscita dell'assemblea di lega l'amministratore delegato neroverde Carnevali ha detto: "Per ora non c'è nulla sul mercato. Kean dalla Juve? No, no. Cragno? In uscita è difficilissimo che succeda qualcosa".