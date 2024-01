Kean in prestito? Il Monza ha chiesto informazioni, c’è anche la Viola

L'attaccante italiano, vista l'esplosione di Yildiz, può andare in prestito per trovare minuti in ottica convocazione europea

Come riportato da Gianluca di Marzio, il Monza avrebbe chiesto informazioni al club bianconero per poter portare in Brianza l'attaccante italiano, che è alla ricerca di minuti per provare a conquistarsi un posto in Nazionale per i prossimi Europei. Su Moise Kean, però, pare abbia messo gli occhi anche la Fiorentina, non convinta delle prestazioni di Nzola.