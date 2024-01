Juve, via Kean in prestito: Monza e Fiorentina su di lui

Monza e Fiorentina si sono dette interessate a Moise Kean: la Juve è pronta a lasciarlo partire in prestito

L'esplosione di Yildiz ha tolto spazio a Moise Kean. L'attaccante italiano è ora ultimo nelle gerarchie offensive di Allegri e per questo potrebbe lasciare la Juve in prestito .

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio l'attaccante classe 2000 piace molto a Monza e Fiorentina, entrambe alla ricerca di un giocatore in quel ruolo. I riferimenti offensivi delle squadre di Palladino e Italiano, infatti, non hanno convinto e per questo Kean potrebbe rivelarsi un rinforzo di livello.