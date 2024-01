La Fiorentina pensa a Kean per sostituire Nzola: la Juve ci pensa

La Juve pensa a dei movimenti di mercato anche nel reparto offensivo. I punti fermi dell'attacco sono Chiesa e Vlahovic, in più c'è Milik - preso a titolo definitivo la scorsa estate e su cui la società intende puntare - e un giovane Yildiz in gran spolvero e che, nonostante l'età, sembra offrire ottime garanzie. Ragioni che riducono lo spazio a disposizione di Moise Kean che, in questa sessione di mercato, potrebbe decidere di cambiare aria. Negli ultimi giorni di gennaio, infatti, non è da escludere una sua partenza in prestito.