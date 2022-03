Juve, quattro partite e 10 punti persi: come rovinare la stagione in 2 mosse

La Juve può ancora sperare di vincere lo Scudetto? I bianconeri viaggiano ad un ritmo da prima in classifica ma l'inizio di stagione pesa

redazionejuvenews

Udinese, Empoli, Napoli e Milan: quattro partite, quattro semplici partite che hanno rovinato la stagione bianconera. Tra l'addio di Pirlo e Cristiano Ronaldo e l'arrivo di Allegri, la scorsa estate non è stata semplice per la Juventus. Il nuovo tecnico ha impiegato del tempo per conoscere i giocatori e trovare la giusta quadra e non a caso le prime giornate sono state disastrose. Contro quelle quattro squadre i bianconeri hanno perso 10 punti. Vista come si è messa la stagione, avrebbero fatto molto comodo.

La Juventus, infatti, si è lentamente ripresa, ritrovando prima la solidità difensiva (terza miglior difesa del campionato) e migliorando poi l'attacco grazie all'innesto di Dusan Vlahovic. Certo, la fase offensiva ancora non è eccezionale (decimo miglior attacco), ma la strada tracciata sembra essere quella giusta. Non a caso i bianconeri sono ora quarti in classifica, a sette punti dal primo posto. Vincendo domenica contro l'Inter la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe addirittura diventare terza, un traguardo fino ad ora impensabile.

L'inizio di stagione, quei dieci punti persi nelle prime quattro giornate, rischiano di essere state decisive. Ieri sulle pagine de La Gazzetta dello SportGiovanni Galeone, storico maestro di Allegri, ha detto: «Fino a un mese fa dicevo a Max: con 4 punti in più avresti vinto lo scudetto. Ora quei 4 punti sono diventati 2...bastava un pareggio in meno, ma ha trovato una squadra nuova, serviva un periodo di adattamento». Allegri ha sempre detto di non essere in corsa per lo Scudetto, ma i numeri dicono che con questo ritmo i bianconeri potrebbero tranquillamente puntare al primo posto, soprattutto se avessero cominciato con il piede giusto. In effetti, il proverbio dice: "Chi ben comincia è a metà dell'opera". La Juventus ha iniziato male e ora è costretta a fare i salti mortali per recuperare. Quattro partite, quattro semplice partite.