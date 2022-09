Juve, infortunio per Miretti in nazionale U21: lascia il ritiro

Brutte notizie in casa Juve: infortunio per Miretti durante l'allenamento con la nazionale italiana U21. Le sue condizioni

In attesa dell'esito degli esami strumentali, la sua presenza nella sfida contro il Bologna è quindi da considerarsi a rischio. Per Massimiliano Allegri questa rischia di essere un'assenza pesantissima. Il classe 2003, infatti, in questo inizio di stagione ha giocato 7 partite su 7, non sempre titolare ma mai per 90 minuti in panchina. Dopo l'ottimo finale della scorsa stagione, quest'anno Miretti è diventato a tutti gli effetti un titolare fisso.