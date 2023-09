Juve, in casa il sostituto di Pogba in caso di squalifica

La scelta della Juventus sembrerebbe ricadere infatti su Nonge Boende. Mediano belga di diciotto anni, il giocatore è un elemento importante della rosa di Paolo Montero. Per il giocatore non si tratterebbe del primo assaggio alla prima squadra, in quanto già aggregato a questa nel recente passato per alcuni allenamenti. L'alternativa sarebbe ricorrere al mercato degli svincolati che però non proporrebbe all'apparenza profili di primo piano.