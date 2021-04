Juve in campo al mattino. Alle 15 parlerà Pirlo

Giornata di vigilia per i bianconeri impegnati sabato nel derby

redazionejuvenews

La Juventus si è leccata le ferite in questi giorni passati dalla sconfitta contro il Benevento. La partita prima della sosta per le Nazionali ha visto i bianconeri perdere in casa contro i giallorossi per 0-1, portando il loro distacco dall'Inter capolista a dieci punti, e dicendo addio ai sogni di rimonta per il decimo scudetto consecutivo. Ronaldo e compagni sono al terzo posto in classifica a pari punti con l'Atalanta e a quattro dal Milan, con una partita in meno rispetto alle sue rivali e due punti di vantaggio sul Napoli. I tanti problemi che hanno attanagliato la squadra di Andrea Pirlo dento e fuori dal campo, hanno compromesso un'annata che ha vissuto di sfortune ma anche di brutte prestazioni e di cocenti delusioni.

La Juventus è ora chiamata a cercare di vincere più partite possibili per non perdere un piazzamento in Champions League, necessario per programmare serenamente la prossima stagione in estate, sia sul campo che sul mercato. Già questa settimana, la squadra si troverà di fronte a tre impegni importanti e delicati: il derby con il Torino di domani, la partita contro il Napoli e poi quella contro il Genoa. Tre sfide che diranno molto alla Juventus sulla parte finale della stagione ancora in corso, che a fine anno la vedrà comunque scendere in campo nella finale di Coppa Italia in programma contro l'Atalanta.

Questa mattina i bianconeri scenderanno in campo alla Continassa per l'allenamento della vigilia: Andrea Pirlo avrà per la prima volta a disposizione l'intero gruppo squadra, con gli ultimi giocatori che sono tornati nella giornata di ieri dalle rispettive Nazionali e non hanno preso parte alla seduta, che ha visto lavori personalizzati per coloro che erano invece già rientrati. Dopo l'allenamento il tecnico Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza, in programma alle 15 dalla Sala stampa dell'Alllianz Stadium.