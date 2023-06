Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha disquisito su molti temi caldi riguardanti le squadre di Serie A. Partendo dalla Juventus , il giornalista ed ex calciatore ha ipotizzato che il prossimo potrebbe diventare l'anno buono per Massimiliano Allegri. Questo se ci sarà un ulteriore step a livello di squadra: "Per la Juventus invece ripartirei dal manico. E' l'anno di Allegri : deve cambiare il chip di questa squadra, serve una Juve più propositiva. Le basi ci sono e serve uno step di crescita. Vlahovic poi è un problema, ha la pubalgia e non sappiamo quanto ci puoi contare. Il problema più che mentale è fisico e la Juve deve ragionarci. E poi c'è Rabiot . Se restasse Allegri , lui è uno importante. Se non c'è Rabiot devi inventarti qualcosa a centrocampo".

Sull'ex Juve Conte al Napoli

Rimanendo in tema panchine, dalla Juventus si passa al Napoli. Per sostituire Luciano Spalletti sarebbero tanti i nomi in lizza tra i quali pure quello dell'ex bianconero Antonio Conte. Ecco cosa ha detto il giornalista: "Aurelio De Laurentiis ha detto che entro il 27 giugno si saprà tutto. Credo che pensasse che Italiano potesse essere la soluzione ma così non stato. Sousa è al centro di una situazione poco simpatica. C'è Galtier sullo sfondo, ma mi sembra un'operazione che non so come potrebbe essere accolta dai tifosi. Cerca uno che faccia il 4-3-3, ma poi bisogna capire come vuoi farlo. Non è facile la sostituzione tecnica e di personalità di Spalletti. Conte è una provocazione che ci può stare, perché no? Dopo Spalletti sarà difficile per chiunque. Anche per Conte lo sarebbe ma è un fior di allenatore. Ma poi dipenderà da chi rimarrà come calciatore. Per me almeno uno dei big salta".