Juve, i dubbi di Allegri per la Lazio: salgono le quotazioni di Yildiz

Terminata la sosta per le Nazionali, la Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in campionato contro la Lazio del neo allenatore Igor Tudor. Il tecnico della squadra bianconera non potrà contare per l'impegno con i biancocelesti ne di Dusan Vlahovic, ne di Arkadiusz Milik. Il primo dovrà scontare un turno di squalifica, a cui si aggiungono le non perfette condizioni fisiche. Il polacco invece ha avuto un risentimento agli adduttori che lo terrà KO per almeno qualche settimana. Terminale offensivo sarà con ogni probabilità Moise Kean. La titolarità dell'attaccante italiano non sarebbe però l'unica possibile novità dell'attacco della Juventus. Secondo Sky Sport, le quotazioni di Kenan Yildiz per un posto dal 1' minuto sarebbero in rialzo. Nonostante il periodo poco brillante, Federico Chiesa conserverebbe ancora un piccolo vantaggio sul giovane turco.