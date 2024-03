Juve, il report dell’allenamento in vista della partita con la Lazio

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento. Ecco il comunicato: "Si torna in campo: dopo due giorni di riposo la Juve si è ritrovata nel pomeriggio per iniziare a preparare la sfida con la Lazio. Anzi: la doppia sfida ravvicinata con i biancocelesti, con cui si giocherà sabato alle 18 all’Olimpico e poco dopo, il 2 aprile alle 21, all’Allianz Stadium, per la semifinale di andata di Coppa Italia. Nell’attesa del ritorno dei Nazionali, la squadra anche oggi si è allenata con il gruppo della Next Gen: nel menu, esercitazioni divisi per reparto, lavoro sul possesso palla schierato e partitella finale. Domani appuntamento al mattino".