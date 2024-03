Gudmundsson: la Juventus studia la formula per arrivare al giocatore

Dal canto suo il giocatore non disdegnerebbe un passaggio in bianconero, come dimostrano le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport circa la possibilità di rigiocare con il suo ex compagno Koopmeiners proprio con la maglia bianconera: “Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro di Koopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore".