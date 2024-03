Juve, Guardalà: “Mi aspetto ancora Chiesa in attacco con Kean”

In collegamento con Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato del probabili undici della Juventus che scenderà in campo in Serie A contro la Lazio. Per il giornalista, mister Allegri non apporterà stravolgimenti rispetto alla squadra che è scesa in campo contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Per Kean è un'occasione importante. Non gioca una partita da titolare dall'11 novembre, 4 mesi e mezzo fa in casa contro il Cagliari. Manca al gol da un anno nel match contro il Verona dello scorso campionato. Non mi aspetto particolari sorprese di formazione. Chiesa è il favorito per affiancare Kean, mentre in Coppa Italia rientrerà Vlahovic e con lui potrebbe giocare Yildiz".