Juve, Giuntoli: “Siamo l’unica squadra dove il Var non è mai intervenuto”

Sul calo avuto nella seconda metà di stagione ha aggiunto: "Sicuramente se vediamo i punti fatti prima e dopo. Adesso il 100% non è ancora sufficiente perché se abbiamo perso dei punti per strada lo è anche tra approcci sbagliati, infortuni o scelte arbitrali discutibili. Non entriamo mai in queste discussioni ma le cose sono talmente evidenti. Non è corretto entrarci ma siamo l'unica squadra dove il Var non è mai intervenuto. Ma va bene, sappiamo quale è il nostro obiettivo, ci siamo presi un margine nel girone di andata anche inaspettato e adesso cerchiamo di arrivarci".