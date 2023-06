Juve, Giuntoli si avvicina: tutte le novità e gli obiettivi

Il primo obiettivo sarà capire il futuro del centrocampo. La Vecchia Signora si sente fiduciosa di poter trovare un accordo per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. I bianconeri sono pronti a offrirgli 7 milioni per un anno. Il piano B resta Milinkovic-Savic, da sempre sogno di mercato dei tifosi della Juve. Poi bisognerà capire cosa fare sul fronte cessioni. Vlahovic e Chiesa hanno offerte importanti da tante squadre in giro per l'Europa, ma nelle ultime ore anche Bremer sembra essere finito nella lista dei cedibili. In questa Juve in fase di ricostruzione l'impressione è che non ci siano giocatori incedibili: chiunque al giusto prezzo può lasciare Torino. Dopo aver venduto sarà poi il momento di acquistare, ma ci sarà tempo. L'estate è ancora lunga e si prospetta ricca di emozioni. Ora la palla passa a Giuntoli.