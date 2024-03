Juve, in Germania sono sicuri: Goretzka ha aperto al trasferimento

In vista della prossima estate la Juve si prepara a rinforzare il centrocampo. Rabiot potrebbe infatti lasciare il club e a prescindere da questo i bianconeri devono ancora sostituire lo squalificato Pogba. Per questo Giuntoli sta seguendo diversi giocatori, da Koopmeiners a Ferguson. Dalla Germania torna però a farsi sentire il nome di Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è pronto a lasciare il club bavarese e ha aperto al trasferimento alla Juve. L'affare è quindi possibile ma prima i bianconeri dovranno superare la concorrenza delle squadre di Premier League, dal Chelsea fino al Manchester United. Il classe 1995 ha collezionato fin qui 4 gol e 8 assist in 22 presenze e per i bianconeri sarebbe quindi un rinforzo di altissimo livello.