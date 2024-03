Juve, Ponciroli: “Uno tra Koopmeiners e Ferguson probabilmente arriverà”

Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizio Ponciroli ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Riflettori puntati soprattutto sulla Juventus che, intascato virtualmente l’assegno da 50 milioni di euro per la partecipazione al prossimo Mondiale per Club, sembra decisa ad operare in maniera significativa sull’attuale rosa. In attesa di capire il futuro di Allegri (attendere la fine della stagione non porterebbe vantaggi a nessuno), Giuntoli sta iniziando a muoversi. Qualcuno verrà sacrificato (Soulé in pole position) per avere ancor più disponibilità economica per operare colpi chirurgici. Uno tra Koopmeiners e Ferguson sembra più che fattibile mentre, per l’attacco Gudmunsson è un nome che intriga… Due bolognesi a Torino, sponda bianconera? Magari per favorire l’arrivo di Thiago Motta? Perché no?".