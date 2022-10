Gasperini fa i complimenti a Allegri: “Sa cosa deve fare, la Juve è in ripresa”

Intervenuto nel corso del programma "Radio anch'io lo sport", in onda su Radio Rai, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del campionato italiano di Serie A: "Il mondo del calcio spinge in tutt'altre direzioni, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere. Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto. Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia, è l'obiettivo più raggiungibile. Per quanto mi riguarda, arrivare in Champions per tre anni vuol dire aver acceso tutti i riflettori".