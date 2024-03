Juve, Flachi: “Allegri non sta utilizzando bene Chiesa”

Intervistato a Tmw Radio, Francesco Flachi ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "È uno dei migliori giocatori italiani, ha qualità e forza per vincere le partite da solo. Una situazione come quella attuale ci può stare, soprattutto dopo due infortuni gravi. Ci vuole anche più tempo per riprendersi. Per quello che ho visto in Nazionale, c'è bisogno di lui al meglio. Ci sono pochi giocatori che saltano l'uomo. Per me Allegri non lo usa bene, come seconda punta perde tanto delle sue qualità. Federico deve giocare sulla fascia, quando è in forma partendo da lontano è imprendibile".