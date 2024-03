De Grandis: “Chiesa è la chiave fondamentale della Juventus”

Dagli studi di Sky Sport24, Stefano De Grandis ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Penso che la chiave della Juventus sia Chiesa, è un giocatore fondamentale e deve ritrovare il rapporto con la porta avversaria. Nella sua migliore stagione alla Juve ha segnato 8 reti, ma uno come lui deve ritrovare quel feeling con il gol, altrimenti bisogna arretrargli la posizione. Aveva la capacita di battere gli altri attraverso la sua forza fisica e la sua elettricità. Forse si è un po' perso per via della fiducia dell'allenatore e per via della confidenza con il ruolo che si è via via modificato".