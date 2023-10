Juve, Ferrero presenta la nuova sala dei trofei: “Speriamo possa contenerne altri”

In occasione dei 100 anni delle presidenza Agnelli doppia inaugurazione allo Juventus Museum. Ecco il comunicato bianconero: "Doppio evento allo Juventus Museum il 9 ottobre, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Presidenza di Edoardo Agnelli, l’inizio della proprietà della famiglia.La sede per eccellenza della storia e dei successi del club, ha vissuto infatti una duplice inaugurazione. Sono stati svelati il rinnovato Tempio dei Trofei e la mostra “JuventUS”, che celebra l’inclusività.