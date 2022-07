Juve, da Favilli a Pogba: alla scoperta dei primi gol delle ultime stagioni

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato un interessante approfondimento sul primo gol della stagione: " Chi sarà il primo juventino ad andare a segno nella stagione che sta per cominciare? Nella storia è Roberto Bettega a detenere questo particolare primato. Per ben 5 volte è stato lui a siglare la prima rete, tutte realizzate contro la formazione Primavera a Villar Perosa, il test che tradizionalmente battezzava la nuova Juve davanti ai tifosi. Negli ultimi anni sono stati diversi i protagonisti e altrettanto diversi i contesti.

La Juventus dell'anno scorso effettua il primo test allo Juventus Training Center contro il Cesena . Mancano molti titolari e a firmare la prima rete è un ragazzo dell'Under 23, Koni De Winter , che avrà poi modo di debuttare dalla panchina in Champions League allo Stamford Bridge e di giocare da titolare contro il Malmö.

Stesso scenario, il campo d'allenamento della prima squadra, per un annuncio preciso: nella cinquina con la quale la Juventus supera il NovaraRonaldo va in rete dopo 20 minuti, inaugurando la stagione 2020-21 che lo vedrà laurearsi capocannoniere in Serie A.