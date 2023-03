Europa League, Juve ai quarti: le avversarie da evitare al sorteggio

Sale l'attesa per il sorteggio di Nyon, in programma alle ore 13, dove la Juve conoscerà il nome dell'avversario ai quarti di Europa League

redazionejuvenews

E' un cammino europeo che sorride all'Italia quello del 2022/2023. Sono sei le formazioni italiane ancora in gioco ai quarti di finale delle tre competizioni UEFA. La Juve è passata sul campo del Friburgo e oggi (ore 13:00) attende di conoscere il proprio avversario in Europa League. Tra le squadre in corsa, oltre ai bianconeri, ci sono Roma, Manchester United, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia, Feyenoord e Union St. Gillois. Nessuna squadra dev'essere sottovalutata a questo punto della competizione, vediamo insieme le possibili insidie per la Vecchia Signora.

Tra le squadre da evitare, in primis, c'è il Manchester United. La squadra di Ten Hag - terza nel campionato inglese - ha demolito il Betis agli ottavi, imponendosi con un 5-1 complessivo nel doppio turno. Occhio al possibile derby italiano con Roma di Mourinho, specialista nelle competizioni europee, come mostra il curriculum del portoghese anche nel recente passato. Così come il Siviglia, che in Liga sta faticando (13° posto in classifica) ma in Europa sta trovando continuità di risultati.

Da non sottovalutare neanche lo Sporting Lisbona, reduce dall'impresa all'Emirates dove ha eliminato l'Arsenal ai calci di rigore. Anche il Bayer Leverkusen è in fiducia, squadra di forti individualità come Wirtz e Diaby. Sulla carta le squadre più abbordabili sono Feyenoord e Union St. Gillois. I primi, spinti da un pubblico caldissimo, sono primi in Eredivisie e puntano alla doppietta campionato ed Europa, mentre i secondi sono soltanto dietro al Genk e sono una squadra molto giovane ma per quanto mine vaganti, sono entrambe alla portata.