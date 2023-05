Juve, En-Nesyri il pericolo numero uno: numeri super al Ramón Sánchez-Pizjuán

In vista della semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia la Juve dovrà prestare particolare attenzione a En-Nesyri

Manca ormai poco all'inizio della semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juve . Dopo il pareggio per 1-1 a Torino la squadra di Massimiliano Allegri sarà costretta a vincere per raggiungere la finale, obiettivo tutt'altro che semplice.

I bianconeri dovranno infatti battere gli spagnoli in casa loro , in uno stadio che si prospetta una bolgia: servirà la massima concentrazione.

Inoltre la Vecchia Signora dovrà prestare particolarmente attenzione a Youssef En-Nesyri. L'attaccante marocchino da quando è tornato dal Mondiale in Qatarha infatti segnato in nove delle 13 partite giocate in casa allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con una media di un gol ogni 106 minuti.