Le probabili formazioni di Siviglia-Juve: spazio ai titolarissimi

In vista della semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juve, andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni

redazionejuvenews

È stata una stagione travagliata per la Juve, fatta di passi falsi, aule di tribunale e risultati altalenanti. A pochi giorni dal termine, però, i bianconeri sono secondi in Serie A e possono ancora puntare a vincere l'Europa League. Prima di pensare a sollevare al cielo il premio, però, la Vecchia Signora dovrà battere il Siviglia, impresa tutt'altro che semplice. All'andata a Torino le due formazioni hanno pareggiato 1-1 e per questo giovedì 18 maggio alle 21:00 la squadra di Allegri sarà chiamata a vincere. Non ci sono altri risultati possibili, vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa si preparano a scendere in campo con un 4-2-3-1. In porca Bounou, con Jesus Navas, Gudelj, Badè e Acuna a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Fernando e Rakitic, mentre Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil agiranno sulla linea dei trequartisti. In attacco l'unica punta sarà En-Nesyri, autore del gol del vantaggio nel match di andata. In panchina pronti a subentrare il Papu Gomez, Corona e Lamela, quest'ultimi non al meglio della condizione ma di nuovo a disposizione di Mendilibar.

Per la Juve, invece, Allegri prepara il consueto 3-5-2. Dopo il turnover visto contro la Cremonese Max è ora pronto a schierare in campo tutti i titolarissimi. Szczesny in porta, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Miretti, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco pronti Di Maria e Vlahovic, con Milik, Chiesa e Kean pronti a subentrare a partita in corso. Non ci saranno ovviamente Bonucci, De Sciglio e Pogba, infortunati.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri