Juve, Elkann conferma Allegri: Max è l’uomo giusto

La Juve ha terminato il girone di andata di Serie A al secondo posto in classifica a soli due punti di distanza dall'Inter. Dopo una stagione difficile e segnata dalle vicende extracampo, finalmente i bianconeri sembrano essere tornati sulla giusta strada.

Per questo John Elkann ha totale fiducia in Massimiliano Allegri, il principale artefice di questa rinascita. Nonostante un mercato privo di grandi colpi, infatti, Max è riuscito a far rendere al meglio la squadra, riuscendo anche a valorizzare i giovani.