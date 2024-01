Barillà: “Juve sorprendente, grandi meriti vanno ad Allegri”

Nessuno avrebbe mai creduto a questo. Tutto ciò peraltro si sta verificando nonostante non sia stato fatto mercato, salvo l'acquisto di Weah. La Juve ha dovuto rinunciare a due campioni del mondo per abbassare il tetto ingaggi, oltre che a due leader come Bonucci e Cuadrado, per i noti motivi non ci sono Fagioli e Pogba.