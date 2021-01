Juve e Adidas presentano la nuova collezione per il Capodanno cinese

TORINO – Dopo la vittoria arrivata ieri contro il Bologna, in casa Juve regna grande entusiasmo per quello che sarà il proseguo della stagione che, si preannuncia incandescente vista la classifica cortissima e le tante pretendenti che si daranno battaglia fino all’ultima giornata per ottenere lo scudetto. Bianconeri che hanno approfittato del doppio passo falso di Milan e Inter, rispettivamente contro Atalanta e Udinese, ma soprattutto hanno convinto gli scettici con una prestazione all’altezza della Vecchia Signora. Ciò che ne emerso dal confronto contro gli emiliani infatti, oltre ad aver portato tre punti preziosissimi, ha portato moltissima autostima e convinzione delle proprie potenzialità che, potrebbero rivelarsi decisivi da qui al termine del campionato, a maggior ragione senza neanche la presenza dei tifosi, dove sei costretto a cercare delle forti motivazioni in te stesso e non poter contare sul supporto del pubblico.

Intanto, in assenza dei tifosi la società ha comunque trovato un modo per far sentire la loro vicinanza in questi mesi duri e difficili per tutti e lo ha fatto attraverso una nuova collezione di abbigliamento, presentata grazie alla collaborazione con Adidas. Come si può vedere attraverso un post pubblicato dal canale social della Juve ‘Live Ahead’, è stata lanciata una linea speciale in occasione del prossimo Capodanno cinese, cosi come fatto anche nella passata stagione per la finale di Supercoppa Italia, o in questa, quando venne presentata la maglia rosa con la partecipazione di Pharrel Williams. Tutti i prodotti sono ora disponibili e acquistabili nello Store Online dei bianconeri.

Di seguito riportiamo il messaggio che figura su Instagram: ” Adidas e Juventus presentano la nuova collezione per il prossimo Capodanno cinese. Il nostro stile e la nostra identità si fondono con l anno del Bue, pronto a lavorare per superare ogni avversità. Il design riunisce simboli di buon auspicio e creature della cultura cinese. La collezione è ora disponibile sullo Store Online Juventus Official”.