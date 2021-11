Juve, Dybala entra di diritto nella storia bianconera: superato Platini!

Con i due gol messi a segno contro lo Zenit, Paulo Dybala è entrato di diritto nella storia della Juventus: per lui ben 106 gol in bianconero

Se ieri sera la Juventus è riuscita a vincere contro lo Zenit , gran parte del merito va ad un Paulo Dybala in forma super. Una doppietta e un assist che valgono ben più di tre punti e che fanno entrare il fantasista argentino nella storia del club bianconero . Con i due gol segnati ieri sera, infatti, La Joya è arrivata a quota 106 reti con la Juventus, superando un certo Michel Platini fermo a soli 104 gol. Proprio per celebrare la leggenda bianconera, in occasione del primo gol Dybala ha esultato proprio come faceva il francese. Un bellissimo omaggio, che fa capire tutto l'attaccamento dell'argentino ai colori della Juventus.

Al termine della partita Dybala è intervenuto ai microfoni di JuventusTV: «L'esultanza è stata un omaggio a Michel Platini, per è un idolo come lo è per il calcio e per la Juve. Ci serviva una serata come questa. Dopo il primo tempo siamo entrati negli spogliatoi consapevoli di dover giocare con più calma nella ripresa. Stavamo giocando una buona partita, ma serviva più pazienza e così è stato. Abbiamo giocato un grande secondo tempo, riuscendo a costruire tante palle gol. Nella fase offensiva siamo stati bravi, portando tanti uomini nella trequarti dello Zenit, ma avremmo potuto addirittura segnare più gol. Questa è la strada giusta». (Juventus.com)