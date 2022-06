Juve, Di Livio è sicuro: “Di Maria E’ il giocatore giusto”

Intervenuto a margine del match di beneficienza tra Juve e Milan Legends, l'ex bianconero Angelo Di Livio ha parlato di Di Maria

redazionejuvenews

Paulo Dybala ha già salutato la Juve e si prepara a iniziare una nuova fase della sua carriera. "Chiusa una porta si apre un portone" direbbe il proverbio. Certo è che sostituire un giocatore come La Joya è tutt'altro che semplice e per questo i bianconeri stanno sondando diverse opzioni. La prima resta sempre Angel DiMaria, individuato da settimane come il giocatore perfetto per l'attacco bianconero. L'esterno argentino andrebbe a comporre un tridente da sogno con Chiesa e Vlahovic, sancendo di fatto il definitivo passaggio al 4-3-3. Il Fideo nonostante l'età (34 anni) resta un giocatore dall'indiscusso talento, in grado di aiutare un bomber come Vlahovic a suo di assist e giocate di classe.

Intervenuto a margine del match di beneficienza tra Juventus e Milan Legends, l'ex bianconero Angelo Di Livio ha detto: "Se Di Maria può essere il giocatore giusto? Io toglierei il può essere: è! Di Maria nonostante l'età è un giocatore di grande qualità e quantità, un professionista serio. La Juve deve tornare ad alti livelli in Italia e in Europa e lui è un giocatore che può far fare il salto di qualità.Pogba? A centrocampo c'è bisogno di uno come lui, che dia fisicità e fantasia: da prendere sicuramente".

La trattativa per l'argentino va però a rilento, con Di Maria che non è ancora convinto al 100% della proposta bianconera e prende tempo per ragionare. Allo stesso modo la Juve spazientita dal comportamento dell'ex PSG ha cominciato a guardarsi attorno. L'alternativa numero uno resta il Fideo, ma i bianconeri osservano anche Berardi, Zaniolo e il giovane talento ucraino Mudryk. Per il momento, però, non ci sono offerte ufficiali: la Juve aspetterà prima la risposta dell'argentino. Discorso a parte quello per Kostic, che potrebbe arrivare a prescindere da Di Maria. Il serbo sarebbe infatti il sostituto di Bernardeschi.