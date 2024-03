Juve, Di Gennaro: “Dubbi sulla permanenza di Allegri”

Antonio Di Gennaro ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex calciatore, la permanenza di Max Allegri sarebbe in dubbio

Intervistato a TMW, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Ho dei dubbi che rimanga. Per me vogliono fare una rivoluzione, anche sulla squadra e come proposta di gioco. Nell'ultimo periodo si è visto un passo indietro troppo forte rispetto ai mesi scorsi. Ho qualche dubbio. Il contratto è importante fino a un certo punto. Comunque devono decidere ora il tecnico del prossimo anno, perché le squadre si fanno ora. E poi bisogna capire se Allegri è ancora motivato. Nella prima esperienza alla Juve ha cambiato anche modulo e modo di giocare, facendolo anche bene ma aveva anche dei giocatori importanti a dire il vero, con tutto il rispetto con quelli attuali. Per me non rimane".