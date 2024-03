Juve, Zara: “Allegri sembra aver perso il filo del discorso”

Furio Zara ha parlato del momento della stagione della Juve: per il giornalista, il tecnico Max Allegri avrebbe perso le redini della squadra

Nel suo editoriale per la DS, Furio Zara ha parlato del momento della stagione della Juventus. Per il giornalista, ai bianconeri urgerebbe riprendere confidenza con la vittoria. Ecco le sue parole: "La Juventus deve riprendersi dopo una sola vittoria nelle ultime 8 partite. Allegri sembra aver perso il filo del discorso ma c'è una Champions League da blindare. Nel prossimo turno di campionato ci sono tre incroci, tre partite importanti: Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, tre incroci Champions League. l'Inter deve invece semplicemente gestire il suo vantaggio e programmare il futuro ma pesa la situazione di Zhang che se dovesse tornare in Italia lo aspetta la finanza".