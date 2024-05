Juve, De Rossi vuole Chiesa: la Roma ci prova, trattativa in salita

Dal giorno del suo infortunio al crociato Federico Chiesa non è più sembrato lo stesso. Anche in questa stagione l'attaccante italiano non ha convinto a pieno e con il contratto in scadenza a giugno 2025 pensare a un addio non sembra impossibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe interessata al suo cartellino tanto che De Rossi avrebbe specificatamente chiesto ai Friedkin il giocatore della Juve, rinforzo di livello per l'attacco giallorosso. Affare possibile ma difficilissimo: Chiesa guadagna al momento 5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un rinnovo al rialzo, senza contare la cifra che vorrà la Juve per lasciarlo partire. La Roma farà un tentativo ma nel frattempo l'attaccante italiano ha già cominciato a parlare con Pellegrini e Mancini, conosciuti in Nazionale. Primi contatti con quelli che potrebbero diventare i suoi futuri compagni di squadra.