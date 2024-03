Juve, De Paola: “L’atteggiamento di Allegri è stato spocchioso”

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato l'episodio della lite a Sky Sport tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus e il giornalista Granfranco Teotino. Ecco le sue parole: “Quello che è successo ieri rappresenta la decadenza di un allenatore. Quello che non capisco è che di fronte ai soldi che guadagna, vorrei vedere un allenatore sempre sul pezzo e non con questa spocchia. Non ti puoi permettere questo atteggiamento, dall’alto del suo regno economico si permette di trattare male persone che fanno un lavoro in funzione degli altri".