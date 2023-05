Verso Udinese-Juventus: Max prova il tutto per tutto

Ad Udine per cercare di 'salvare' la stagione: dopo la doppia sconfitta in campionato Allegri vuole provare a vincere alla Dacia Arena per...

Nonostante una stagione senza ombra di dubbio tormentata e 'anomala' (come più volte ribadito dallo stesso mister), il tecnico bianconero cercherà di portarsi via i tre punti dalla Dacia Arena. Una vittoria che potrebbe rivelarsi importante per la Juventus. Al netto di quanto accadrà nelle prossime ore e delle prossime sentenze, scalare la classifica potrebbe risollevare il morale a Torino. Con i bianconeri -al momento- al settimo posto in classifica, si parlerebbe ipoteticamente di Conference League per il prossimo anno. Per sperare nell'Europa League non basterà solo la vittoria contro l'Udinese ma qualche altro passo falso di Roma (all'Olimpico contro lo Spezia domenica alle ore 21.00) e Atalanta (in casa contro il Monza sempre il 4 giugno alla stessa ora).