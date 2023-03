La Juve crede in Milik: tra recupero sul campo e riscatto dall’OM

Sono giorni in cui le nazionali si prendono la scena e le squadre di Serie A lavorano a gruppo ristretto nei rispettivi centri d'allenamento. Non è da meno la Juventus che punta a ritrovare gli indisponibili da qui alla ripresa della stagione. E arrivano buone notizie in questo senso con Arek Milik che è totalmente recuperato e a disposizione di Allegri nella gara contro il Verona .

L'ultimo controllo al J Medical del calciatore polacco ha decretato il definitivo superamento della lesione medio grado del muscolo semimebranoso della coscia sinistra . Una buona notizia per Allegri che potrà contare su un reparto offensivo ampliato a livello di rotazioni offensive, con Milik che nella prima parte di stagione ha rappresentato un'alternativa valida e un valore aggiunto per la Juve.

Oltre al rientro in campo in casa bianconera ragionano sul futuro del calciatore. E secondo quanto scrive TMW il riscatto dall'OM è una vera e propria formalità. E' arrivato a Torino in prestito con un diritto di riscatto che il calciatore si è conquistato sul campo. Sono 8 i gol messi a segno dall'ex Napoli in 1330 minuti giocati. Servirà attendere ancora qualche settimana ma la Juve ha tutte le intenzioni di esercitare il riscatto. Nelle casse del Marsiglia verranno versati 7 milioni +2 di bonus, in base a quanto stabilito tra i club l'estate scorsa.