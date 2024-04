La Juve ha comunicato di aver iniziato a indagare per identificare i tifosi che hanno intonato cori razzisti contro McKennie

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un comunicato di condanna contro i cori razzisti subiti da McKennie in occasione della partita contro la Lazio. "Juventus Football Club prende atto del video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa dal quale emergerebbe l’intonazione di cori di matrice discriminatoria provenienti dal settore ospiti e diretti a Weston McKennie in occasione della sua sostituzione nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia, Juventus - Lazio del 2 aprile scorso.A seguito, altresì, della conferma dell’accaduto da parte del proprio tesserato, il Club comunica di avere attivato tutte le procedure finalizzate a verificare quanto occorso e a prestare tutta la collaborazione per l’individuazione dei soggetti eventualmente responsabili e, conseguentemente, a prendere i dovuti provvedimenti".