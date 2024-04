Juventus-Lazio 2-0: Chiesa e Vlahovic allontanano la crisi dei bianconeri

Nella semifinale di andata della Coppa Italia, la Juventus ha battuto la Lazio per 2-0, in una sfida molto delicata.

Lorenzo Focolari Redattore 2 aprile - 22:56

Nell'andata della semifinale di Coppa Italia, la Juventusaffronta la Lazionella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri, che arrivano da un momento a dir poco negativo, si schierano con la solita squadra, esclusa qualche eccezione come Perin in porta. In difesa i soliti Gatti, Bremer e Danilo, con il ritorno di Kostic sulla corsia di sinistra, con Cambiaso a destra. A comporre la cerniera di centrocampo ci saranno invece Locatelli, McKennie e Rabiot, con Vlahovic e Chiesa in avanti. Anche gli ospiti mettono in atto qualche cambio, con il rientro di Immobile dal primo minuto, così come Vecino in cabina di regia.

Il primo tempo non regala tantissime emozioni, le due squadre si studiano, in un'atmosfera di nervosismo, soprattutto tra le fila della Vecchia Signora, frutto del periodo complicatissimo per Chiesa e compagni. I bianconeri, comunque, conquistano un rigore, poi tolto dal VAR e sprecano un'ottima occasione con Cambiaso, che dopo un triangolo con Chiesa, temporeggia e non sfrutta la migliore opportunità della prima frazione. Per gli ospiti molti tiri dalla distanza, ma poche luci nella prima mezz'ora. Poi, Luis Alberto, con un colpo di testa fortunato e casuale, colpisce la traversa, sorprendendo Perin, che si aspettava la palla sopra il montante.

Nella ripresa il ritmo è molto diverso e la Juve ne approfitta subito; Cambiaso prende palla, salta un calciatore della Lazio ed imbuca perfettamente per Chiesa, che non sbaglia, calciando a giro. I bianconeri, sull'onda dell'entusiasmo, sfruttano il momento positivo, e trovano il bis, questa volta con Vlahovic, che sigla un gran gol di sinistro, dopo l'assist di McKennie. Anche Gatti, poco dopo, sfiora il tris su sviluppi da calcio d'angolo, mandando a lato di testa. Nel finale anche i nuovi entrati Yildiz e Weah costruiscono un'azione da gol, ma l'ex Lille non finalizza e colpisce Casale.

