Juve, Condò: “Allegri lo vedrei bene in una Nazionale”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del futuro del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. In attesa di capire quale sarà il suo destino per la prossima stagione, il giornalista avrebbe ipotizzato quella che per lui potrebbe essere la prospettiva migliore. Ecco che cosa ha detto: "Sapete dove vedrei bene io Allegri in futuro? In una Nazionale. Secondo me è giunto il momento della sua carriera nella quale la sua capacità di selezionare i giocatori migliori e di gestirli. Con la non necessità di dare loro un gioco codificato al mille per mille, potrebbe diventare molto, molto interessante".