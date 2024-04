Di Marzio: “Allegri e la Juve si separeranno, non è il caso di continuare”

Intervenuto dagli studi di Sky SportGianluca di Marzio ha parlato del futuro della panchina della Juve: "Giuntoli deve pubblicamente difendere l'operato di Allegri, ma credo che le strade si separeranno. Entrambe le parti si sono ormai rese conto che non è più il caso di continuare a lavorare insieme. Chi prenderà il suo posto? La prima scelta resta Thiago Motta, che piace anche al Milan ma i bianconeri si sono mossi prima. Piano B? Tanti pensano e sperano che possa esserci un ritorno di Conte, però non ho elementi per dirlo". Su Allegri ha poi aggiunto: "Difficile che resti. Ha un contratto pesante e ha capito che non è il caso di continuare. Tutto l'ambiente è contro di lui, cominciare così un'altra stagione sarebbe deleterio per tutti. Futuro? Potrebbe tranquillamente restare in attesa, non credo ci sia già qualcosa che lo riguarda".