Juve, tanti auguri Kaio! L’attaccante brasiliano compie 20 anni

Oggi Kaio Jorge compie 20 anni e la Juve lo ha voluto festeggiare con un comunicato. Quale sarà il futuro del giovane attaccante brasiliano?

redazionejuvenews

Nel giorno della morte di GianniAgnelli la Juve festeggia però anche una nascita. Oggi, infatti, è il compleanno di Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano spegne 20 candeline . Ecco il comunicato del club bianconero: "Compleanno in “cifra tonda” per Kaio Jorge, che spegne, all’indomani della sfida contro il Milan, 20 candeline. Primo compleanno per lui in bianconero: Kaio è a Torino dall’estate dunque ha da poco iniziato la sua esperienza juventina. Nonostante la sua giovanissima età, Kaio ha già fatto vedere le sue doti tecniche, e nel giorno in cui gli facciamo gli auguri per la sua giornata speciale, uniamo anche l’auspicio di esultare insieme a lui per il regalo più bello: il suo primo gol in bianconero. Auguri da tutti noi, Kaio!". (Juventus.com)

Il giovane brasiliano è prospetto decisamente interessante per il futuro, possibile titolare della Juventus nei prossimi anni. Al momento però per lui c'è poco spazio in rosa, anche se Massimiliano Allegri ha dimostrato più volte di tenerlo molto in considerazione. Morata e Kean non sta convincendo fino in fondo e in vista della seconda metà di stagione il classe 2002 potrebbe anche trovare più spazio. Poi a giugno la dirigenza ragionerà con attenzione sul suo futuro: possibile che sia spedito in prestito a farsi le ossa.

Nel frattempo i problemi in fase offensiva della Juventus rimangono, come dimostrato nel match contro il Milan in cui la squadra di Massimiliano Allegri non è mai riuscita a tirare in porta. L'assenza di Chiesa si fa sentire e quando Dybala non trova spazio per le sue giocate il potenziale offensivo della squadra diminuisce notevolmente. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa a delle possibili soluzioni: Scamacca e Vlahovic sono idee per giugno, quando il club avrà a disposizione più denaro da investire sul mercato. Fino ad allora Allegri dovrà puntare sui giocatori in rosa, magari proprio su Kaio Jorge.