Juve, intervento riuscito per Chiesa. Ora comincia la lunga riabilitazione

Ieri Federica Chiesa è stato sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento crociato. Ecco i tempi di recupero

Chiesa tornerà quindi in campo verso la fine dell'estate, ad agosto circa. Per la Juventus questa è un'assenza pesante, pesantissima. L'esterno italiano è infatti uno dei giocatori di maggior qualità all'interno della rosa bianconera, in grado di saltare l'uomo e andare al tiro con grande facilità. In sua assenza avranno molto spazio Bernardeschi, Kulusevski e Cuadrado, giocatori sicuramente validi ma non sul livello del classe 1997. Per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di un possibile sostituto, ma la crisi economica impedisce di fare grandi investimenti. Ad esempio un giocatore come Martial, in uscita dal Manchester United, sarebbe perfetto, ma il suo pesantissimo stipendio è un ostacolo che le casse bianconere non possono superare. Probabilmente quindi dal mercato non arriveranno rinforzi, con Massimiliano Allegri che sarà costretto a puntare tutto sui giocatori già in rosa. Riusciranno a fare bene?