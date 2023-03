Juve, buon compleanno Davids: l’ex guerriero bianconero compie 50 anni

Una giornata speciale per Edgar Davids, nato il 13 marzo del 1973: l'ex centrocampista della Juve, ora allenatore, spegne oggi 50 candeline

Non si dimenticano 7 anni in bianconero. Edgar Davids, dal 1997 al 2004 ha vestito la casacca della Juventus, imponendosi come un punto di riferimento del centrocampo della Vecchia Signora. Un calciatore che oggi festeggia una giornata speciale. Nato a Paramaribo il 13 marzo del 1973, in Suriname ma naturalizzato olandese, Davids spegne oggi 50 candeline.

Il club bianconero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha voluto omaggiare l'iconico guerriero con gli occhiali nel giorno del suo compleanno, ricordando attraverso delle immagini, alcune tappe della sua esperienza in bianconero. Come l'esordio contro il Piacenza (14 dicembre 1997) o come quello Juventus-Milan 4-1 alla sua prima stagione con la Vecchia Signora, profondamente segnato dall'adrenalina di Davids contro la sua ex squadra. Una gara in cui si è preso tutto il favore del popolo juventino. Lo chiamavano Pitbull, la sua durezza mentale lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. Qualità da vincente che si riscontra nel suo palmarès in bianconero: 3 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e una Coppa Intertoto.

Il legame con la squadra bianconera è una storia d'amore che Davids ha sempre ricordato con orgoglio: "Con la Juventus ho imparato a vincere. Non so come è successo, è qualcosa che si r­espira nell'aria dello spogliatoio, sono concetti che vengo­no tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mon­do che ti faccia lo stesso effetto".