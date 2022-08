Juve, tanti auguri Chiellini! Giocatore dei LAFC e non solo: nuovo lavoro

Oggi è il compleanno di Chiellini, che compie oggi 38 anni. Dopo l'inizio della carriera negli USA, l'ex Juve comincia anche un altro lavoro

redazionejuvenews

L'addio, strappalacrime alla Juve e la firma con i Los Angeles FC. Gli ultimi mesi di Giorgio Chiellini devono essere stati ricchi di emozioni, tra dolorosi saluti e l'inizio di una nuova fase della sua carriera. Oggi il difensore italiano festeggia gli anni: 38 anni, molti dei quali passati a difendere i colori della Vecchia Signora insieme a due compagni di squadra e di vita come Bonucci e Barzagli. Ora di quella famosa BBC non resta che Bonucci, pronto a guidare la difesa della Juventus insieme al nuovo arrivato Bremer. Chiellini dall'altra parte del mondo andrà invece a sfidarsi con il campionato americano, pronto a far vedere a tutti di che pasta è fatto. Ma c'è di più.

Oltre ad essere un calciatore, Chiellini sarà anche commentatore delle partite di Champions League per Sky Sport. Un onore e un privilegio, che entra di fatto nella storia di Sky, primo giocatore ancora in attività a diventare commentatore. Ecco il commento: "Giorgio Chiellini, uno dei difensori più vincenti della storia del calcio moderno, già capitano dell’Italia che ha trionfato a Wembley agli ultimi Campionati Europei e capitano della Juventus, sarà special guest negli studi del racconto del calcio su Sky, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo. La sua presenza avrà un focus speciale sulla Champions League, ma non solo".

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha poi aggiunto: "A Sky siamo abituati alle novità, ma quella che vi proponiamo quest’anno è una prima volta assoluta0. Per la prima volta avremo al commento del calcio un giocatore ancora in attività. Chiellini, in base ai suoi impegni con il Los Angeles FC, sarà in collegamento dagli Stati Uniti oppure presente qui negli studi Sky in Italia. Giorgio è una persona che sa condividere la propria passione per il calcio e siamo contenti che possa farlo su Sky".