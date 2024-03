Juve, Cobolli Gigli: “Rescissione con Allegri è un ipotesi possibile”

Intervistato a calciomercato.it, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: “Una persona come Galeone, che lo conosce benissimo e certamente mille volte meglio di me, di recente gli consigliava di andare ad allenare all’estero. Questo secondo me è un segnale che i rapporti tra Allegri e la Juve non sono più così fluidi. Giuntoli è un direttore preparato e che sa costruire bene le squadre. Se lavorasse sul mercato senza ascoltare il parere del tecnico, nonostante le dichiarazioni pubbliche sulla fiducia ad Allegri, allora sarebbe un segnale di distacco. Queste ovviamente sono cose che non possiamo sapere. Io per la prima volta, che ho sempre avuto grande stima in Allegri, penso invece che la rescissione del contratto e possa essere possibile. Speriamo certamente che questo possa avvenire con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League e che per l’immagine della società e dell’allenatore ci sia un divorzio civile e sereno con i meriti che ognuno si porta a casa, come succede in tutti i grandi rapporti”.