Juve al primo posto nella battaglia contro la discriminazione

La Juve ha vinto quattro premi per la campagna Numbers vs Numbers, creata per la giornata internazionale contro la discriminazione 2021

redazionejuvenews

Se la Juventus di Massimiliano Allegri in campo non convince al 100%, fuori dal campo resta sempre uno dei migliori club al mondo, sotto tutti i punti di vista. Oggi il club bianconero ha infatti vinto ben 4 Clio Awards, uno dei più importanti premi internazionali dedicati al marketing e alla comunicazione. E non solo: a vincere è stato il progetto Numbers vs Numbers, per la sensibilizzazione contro la discriminazione. Complimenti! Ecco il comunicato ufficiale presente sul sito della Juventus:

"Un riconoscimento importante, per un messaggio importantissimo. E’ quello arrivato dai Clio Awards, prestigioso premio internazionale dedicato alle campagne e creatività più efficaci e rilevanti in ambito entertainment, media e sport. Ad essere premiata, con 4 Clio Awards (tra cui un oro e tre argenti), è la campagna Numbers vs Numbers, realizzata in collaborazione con We Are Social, in occasione della giornata internazionale contro la discriminazione 2021. E ciò rappresenta un motivo di orgoglio doppio: non solo per l’importanza del premio, ma per il valore del messaggio che abbiamo voluto comunicare.

In una giornata così simbolica, abbiamo voluto sfruttare uno dei nostri simboli più iconici e rappresentativi, i numeri di maglia con i quali sono scesi in campo giocatori e giocatrici quel weekend.Per rafforzare ulteriormente il messaggio dell’importanza della lotta alla discriminazione razziale fornendo, attraverso statistiche, una fotografia quanto più reale della situazione attuale sul tema. La campagna ha avuto eco online, attraverso contenuti dedicati su tutti i nostri social. In più è stata accompagnata da #DifferencesMakeTheDifference, hashtag dedicato alle attività del club che vogliono contribuire alla lotta contro le discriminazioni come il progetto scolastico “Un Calcio al Razzismo” e il podcast “Sulla Razza”. Numbers vs Numbers, ha ricevuto un oro per il design e tre argenti nelle categorie Social Good, Experiential/Events e Public Relations. Attestati di valore di come Juventus sia da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni". (Juventus.com)