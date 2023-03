Una Juve nel segno del cinismo: palla agli avversari ma Kostic sentenzia

La partita la fanno i padroni di casa: lo conferma il 30,8% di possesso palla in favore dei bianconeri, il dato più basso per i bianconeri in una partita di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) , come riporta il Debrief delle statistiche sul sito ufficiale del club. La supremazia territoriale è stata dei meneghini, con un giro palla sterile alla ricerca di spazi che la Juve ha chiuso con ordine e precisione.

E come tutte le grandi squadre la Juve ha punito alla prima palla gol del match. Sulla ripartenza gestita da Rabiot e Vlahovic, la palla arriva a Kostic che mette in buca ad angolo il gol che vale i tre punti. Primo tiro della gara e gol per i bianconeri. 18 tiri per i nerazzurri contro 7 per la Vecchia Signorama entrambe hanno calciato 3 volte in porta. Un dato che sottolinea come la supremazia territoriale dei padroni di casa sia stata inconcludente e di quanto la Juve sappia punire appena trova spazio.