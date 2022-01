Juve, idea per il centrocampo: possibile scambio tra brasiliani

Il centrocampo è uno dei reparti più in crisi della Juventus. Secondo Gianluca di Marzio i bianconeri sono pronti ad uno scambio

Dopo un inizio di stagione da brividi, la Juventus è lentamente tornata sui suoi passi, riuscendo a recuperare buona parte del terreno perso. Ora i bianconeri dopo 21 giornate si trovano a quota 38 punti, a tre lunghezze di distanza dall'Atalanta quarta in classifica (che però deve recuperare una partita). Nonostante tutto questo, i problemi della squadra di Massimiliano Allegri sono ancora molti, soprattutto ora che si è infortunato Federico Chiesa , uno dei migliori giocatori in rosa. Tutto ora passerà per i piedi di Dybala , chiamato ad essere ancora di più il trascinatore della squadra.

Un'altra grande problematica è sicuramente il centrocampo , ruolo in cui i bianconeri non sembrano poter essere competitivi. Tolti Locatelli e McKennie , infatti, la Juventus in mezzo al campo sta deludendo su tutti i fronti. Ramsey è ormai abbonato all'infermeria, mentre Rabiot e Bentancur non convincono. Oltre a loro c'è Arthur , che sta trovando veramente poco spazio ma che sembra poter avere le qualità giuste per essere utile alla causa. Il brasiliano, infatti, è un giocatore molto tecnico, che potrebbe riuscire ad aumentare il livello del centrocampo bianconero.

Come riportato da Gianluca di Marzio, però, di fronte ad una buona offerta l'ex Barcellona potrebbe partire. Ma c'è di più. Sembra infatti che nelle scorse settimane la Juventus abbia provato ad intavolare uno scambio con il Lione: Arthur per Bruno Guimaraes. Classe 1997, Guimaraes è un mediano dai piedi buoni, che potrebbe creare un'ottima coppia insieme a Locatelli. La squadra francese lo valuta 50 milioni di euro e per questo per il momento la dirigenza bianconera non sembra intenzionata ad affondare il colpo. Trattativa rimandata a giugno, quando il brasiliano potrebbe diventare oggetto del mercato bianconero. E Arhur? Il Lione non sembra interessato e quindi per il momento rimarrà alla Juventus. In una situazione di difficoltà come questa servirà l'aiuto di tutti, anche il suo.