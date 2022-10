L’annuncio improvviso che fomenta i tifosi: “Del Piero, Milinkovic e…” – News

Nel bene o nel male questa potrebbe essere la stagione della svolta per la Juventus. I risultati sportivi negativi rischiano di portare ad una rivoluzione quasi totale dell'asset bianconero. Elkan non si capacita di come si sia arrivati a questo punto, pur con 700 milioni di aumenti di capitale negli ultimi anni. Sia dal punto di vista tecnico che finanziario, la situazione è disastrosa.

C'è la volontà, ovviamente, di risollevare anche la stagione corrente. Per tanti addetti ai lavori è già stata ampiamente compromessa, soprattutto in Champions, ma c'è chi ancora spera nel miracolo. La prima mossa concreta della società è stato il ritiro imposto alla squadra. Provvedimenti già revocato dopo la vittoria nel derby della Mole.La verità è che si sta pensando a cambiamenti ben più importanti che riguardano nuovi dirigenti, nuovi calciatori in arrivo e altri in partenza<<<