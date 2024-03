Juve, Bugo: “Allegri indispensabile. Voto alla stagione? Otto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il cantante Bugo ha detto: " Il mio amore per la Juve è sbocciato durante il Mondiale ’82 . Avevo otto anni, ero già juventino per mio papà, ma vedere quella squadra mi fece un effetto straordinario. Da bambino certe cose entrano e poi te le porti sempre dentro".

"Allegri è stato indispensabile per compattare la squadra dal punto di vista caratteriale - ha continuato -. Spesso ci si sofferma solo sulla bellezza del gioco, ma lo scopo è vincere le partite. È stato fondamentale per tenere unito un gruppo giovane, colpito inizialmente dagli scossoni giudiziari. Mi piace prendere le difese di chi non attraversa momenti felici. Crisi? È un mese che non giochiamo bene, ma non si può cambiare radicalmente giudizio su una persona. I bilanci si fanno alla fine, però penso che Allegri rimanga un altro anno alla Juventus. O meglio, me lo auguro".